خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط 8 أطنان لحوم ومواد غذائية غير صالحة خلال أغسطس بالمنوفية

ضبط 8 أطنان لحوم ومواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال أغسطس بالمنوفية
ضبط 8 أطنان لحوم ومواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال أغسطس بالمنوفية
أ ش أ

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، أنه تم ضبط نحو 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 32 محضرا؛ وذلك خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن خلال شهر أغسطس الماضي.


وشدد محافظ المنوفية في بيان اليوم الخميس - على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشن الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك لإحكام الرقابة على الأسواق.

محافظ المنوفية غير صالحة للاستهلاك الآدمي حملات تفتيشية مديرية الطب البيطري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

