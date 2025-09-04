ضبط 8 أطنان لحوم ومواد غذائية غير صالحة خلال أغسطس بالمنوفية

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، أنه تم ضبط نحو 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 32 محضرا؛ وذلك خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن خلال شهر أغسطس الماضي.



وشدد محافظ المنوفية في بيان اليوم الخميس - على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشن الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك لإحكام الرقابة على الأسواق.