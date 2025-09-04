بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

نظمت وزارة الداخلية إحتفالات ومحاضرات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل اإحياءً لذكرى المولد النبوى الشريف ، بحضور عدد من شيوخ الأزهر وتهدف هذه الإحتفالية إلى ترسيخ القيم النبوية الداعية إلى التسامح وحسن المعاملة والعودة إلى الطريق القويم ، فضلاً عن دعم الجوانب النفسية والدينية والثقافية للنزلاء وتقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم بما يؤهلهم للإندماج فى المجتمع خاصةً مع ما يحيط هذه الاحتفالات من أجواء روحانية.

إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وخلال الاحتفالية قدم رجال الدين المسيحى التهنئة للنزلاء بهذه المناسبة فى تأكيد على معنى التلاحم الوطنى وقيمة التشارك فى الإحتفالات الدينية.

وفى ختام الندوة تم تكريم النزلاء حفظة القرآن الكريم.. لم تقتصر الإحتفالات بالمولد النبوى عند هذا الحد بل قام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع حلوى المولد على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بجميع مرافق هذه المراكز.

