الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية إحتفالات ومحاضرات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل اإحياءً لذكرى المولد النبوى الشريف ، بحضور عدد من شيوخ الأزهر وتهدف هذه الإحتفالية إلى ترسيخ القيم النبوية الداعية إلى التسامح وحسن المعاملة والعودة إلى الطريق القويم ، فضلاً عن دعم الجوانب النفسية والدينية والثقافية للنزلاء وتقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم بما يؤهلهم للإندماج فى المجتمع خاصةً مع ما يحيط هذه الاحتفالات من أجواء روحانية.

إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وخلال الاحتفالية قدم رجال الدين المسيحى التهنئة للنزلاء بهذه المناسبة فى تأكيد على معنى التلاحم الوطنى وقيمة التشارك فى الإحتفالات الدينية.

وفى ختام الندوة تم تكريم النزلاء حفظة القرآن الكريم.. لم تقتصر الإحتفالات بالمولد النبوى عند هذا الحد بل قام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع حلوى المولد على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بجميع مرافق هذه المراكز.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما المشاركات الفعالة بالمناسبات الدينية .. وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف 1447هـ .

و إستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، تطبيقاً للجانب الإنسانى فى المنظومة العقابية .

الداخلية وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل المولد النبوى الشريف المولد النبوى

