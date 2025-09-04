قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مش بنظلم حد وقافلين بوقنا .. شوبير يكشف تفاصيل مكالمته مع إبراهيم حسن

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل مكالمة بينه وبين إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، قبل مواجهة إثيوبيا المقرر لها غدا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد شوبير" في تصريحات إذاعية  “تفاجأت برسالة من إبراهيم حسن قبل أن يحذفها، وبعدها حدث بيننا مكالمة مطولة”

وأضاف أن مكالمة إبراهيم حسن حملت رسالة إلى الجماهير  قائلا “ قالي أنا وحسام حسن قافلين بوقنا ومش بنظلم حد ”

وأضاف على لسان إبراهيم حسن “بنحاول قدر الإمكان إننا نكون أمناء في الاختيارات وكل شيء وهدفنا الوصول إلى كأس العالم وبعدها تحقيق إنجاز في أمم إفريقيا ومحتاجين دعم المنظومة بالكامل”.

وتابع “نتابع بعض التصريحات المحزنة لكنه ليس وقت الرد، ولازم كلنا نساعد المنتخب ونقف جنبه، وأنا وحسام لو مكناش مدربين للمنتخب كنا أول ناس هتدعمه، وهتشوفوا حاجة كويسة الفترة المقبلة، لأننا اشتغلنا بما يرضي الله”.

واختتم شوبير علي لسان ابراهيم حسن “علاقتنا مع اللاعبين جيدة وهدفنا إرضاء الجماهير، ونفسي الجماهير تكون موجودة في المدرجات لأنهم سلاحنا الوحيد”.

