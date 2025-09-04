قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول للنادى الأهلي لمواجهة إنبي عقب الهزيمة أمام بيراميدز في المباراة التى أقيمت مساء السبت الماضي باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره إنبى فى الثامنة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة ثم واجه بيراميدز وهزم بهدفين.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لارتباط منتخبنا الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026. 

الاهلي انبي الدوري

