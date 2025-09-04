وزير الرياضة يتواصل مع أبو ريدة لاحتواء أية أزمات بين مسئولي المنتخبات

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفيا بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شدد خلالها على ضرورة احتواء أية أزمات تنشب بين مسؤولي المنتخبات الوطنية وكذلك بينهم وبين المؤسسات الإعلامية وذلك فى إطار الحرص الكامل للحفاظ على استقرار المنتخبات الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتحقيق الانجازات وتجاوز مختلف التحديات.



وأكد وزير الرياضة أن نشوب أية خلافات بين أطراف المنظومة الكروية من شأنه التأثير سلبيا على مسيرة المنتخبات الوطنية خاصة فى ظل الارتباطات الرسمية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم سواء بتأهله لنهائيات كأس العالم 2026 أو منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتى تستضيفها المغرب 2025.



وثمن وزير الشباب والرياضة من البيان الصادر من المهندس هاني ابوريدة أمس بشأن التأكيد على أهمية الاستقرار كواجب وطني على الجميع ضرورة الالتزام به فى هذه المرحلة المهمة التى تشهد ارتباطات عديدة لكل المنتخبات الوطنية على الساحة العربية والإفريقية والعالمية.

وأضاف صبحي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني ابو ريده لما يمتلكه من مكانة وخبرات دولية رفيعة المستوى يسير بخطى ثابتة لتحقيق الاستقرار للمنتخب الوطني لكرة القدم وكل المنتخبات الوطنية بمختلف اعمارها موجها باتباع الكود المؤسسي وتطبيق مدونة السلوك الأخلاقي فى التصدي لأي خروج عن النص .