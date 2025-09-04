قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد تألقه.. محمد صلاح يحذر نجم ليفربول الشاب من هذا الأمر

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

حذر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، زميله الشاب ريو نجوموها، من الانجراف وراء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نجوموها سجل هدفاً قاتلاً قاد ليفربول للفوز على نيوكاسل 3-2، في مسابقة الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي.

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “أخبرت ريو نجوموها بعد مباراة نيوكاسل بأن يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: "قلت له: يمكنك أن تفرح بالهدف مع عائلتك وأصدقائك، لكن لا تبالغ في التعلق به، ولا تلتفت للتقدير من العالم الخارجي، لأنه سيكون دائمًا زائفاً، ستسعى دائمًا وراءه".

صلاح ينتقد حسابا شهيرا

في سياق آخر، انتقد محمد صلاح حسابًا مشجعًا شهيرًا يوم الأربعاء بسبب ”عدم احترامه“ لزميليه السابقين في الفريق لويس دياز وداروين نونيز بعد أن سخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من رحيلهما في نهاية الموسم.

واعترض صلاح على منشور على موقع “إكس” يضم صورًا للثنائي الراحلين بالأبيض والأسود على حساب الصفقات الجديدة لفلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك مع تعليق: ”اذكر ترقية أكبر في تاريخ كرة القدم“.

وأضاف: ”ما رأيك في أن نحتفل بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من احترام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وردّ صلاح، مدافعًا عن زملائه المهاجمين الذين ساعدوا ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الـ20.

وسرعان ما اعتذر موقع ”أنفيلد إديشن“ الذي يتابعه أكثر من نصف مليون متابع.

وتابع: "لم يكن القصد عدم الاحترام، بل تسليط الضوء على الانتقالات المذهلة هذا الصيف. ولكننا آسفون"، ونشر الموقع مع صورة لصلاح على العرش".

محمد صلاح ليفربول نجوموها نيوكاسل

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 4-9-2025

الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 4-9-2025

الرقابة المالية

الرقابة المالية تنظم الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي لأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

