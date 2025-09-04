بعد تألقه.. محمد صلاح يحذر نجم ليفربول الشاب من هذا الأمر

حذر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، زميله الشاب ريو نجوموها، من الانجراف وراء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نجوموها سجل هدفاً قاتلاً قاد ليفربول للفوز على نيوكاسل 3-2، في مسابقة الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي.

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “أخبرت ريو نجوموها بعد مباراة نيوكاسل بأن يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: "قلت له: يمكنك أن تفرح بالهدف مع عائلتك وأصدقائك، لكن لا تبالغ في التعلق به، ولا تلتفت للتقدير من العالم الخارجي، لأنه سيكون دائمًا زائفاً، ستسعى دائمًا وراءه".

صلاح ينتقد حسابا شهيرا

في سياق آخر، انتقد محمد صلاح حسابًا مشجعًا شهيرًا يوم الأربعاء بسبب ”عدم احترامه“ لزميليه السابقين في الفريق لويس دياز وداروين نونيز بعد أن سخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من رحيلهما في نهاية الموسم.

واعترض صلاح على منشور على موقع “إكس” يضم صورًا للثنائي الراحلين بالأبيض والأسود على حساب الصفقات الجديدة لفلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك مع تعليق: ”اذكر ترقية أكبر في تاريخ كرة القدم“.

وأضاف: ”ما رأيك في أن نحتفل بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من احترام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وردّ صلاح، مدافعًا عن زملائه المهاجمين الذين ساعدوا ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الـ20.

وسرعان ما اعتذر موقع ”أنفيلد إديشن“ الذي يتابعه أكثر من نصف مليون متابع.

وتابع: "لم يكن القصد عدم الاحترام، بل تسليط الضوء على الانتقالات المذهلة هذا الصيف. ولكننا آسفون"، ونشر الموقع مع صورة لصلاح على العرش".