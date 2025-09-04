قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
آية التيجي

يعتبر طاجن مع البصل والخضار في الفرن ويتميز بنكهة مميزة ورائحة شهية تجعلها طبقًا مثاليًا لمائدة الغداء أو العشاء، فهي تحتوي على الحديد والفيتامينات والبروتين.

 وقدمت الشيف مي صيام طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل بخطوات سهلة وسريعة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

مكونات طاجن الكبدة بالخضار والبصل:

نصف كيلو كبدة بقري أو جاموسي مقطعة شرائح متوسطة

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 ثمرة فلفل أخضر مقطع

1 ثمرة فلفل أحمر مقطع

1 ثمرة جزر مقطعة دوائر رفيعة

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

3 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح حسب الرغبة

رشة شطة (اختياري)

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

خطوات تحضير طاجن الكبدة بالبصل والخضار:

ـ اغسلي شرائح الكبدة جيدًا وصفيها من الماء، ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود والكمون.

ـ في طاسة ساخنة، ضعي الزيت أو السمن وأضيفي البصل حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا.

ـ أضيفي الفلفل والجزر وقلبي لدقائق حتى تذبل الخضروات.

ـ ضعي الطماطم المكعبة والثوم المفروم مع البهارات والشطة (اختياري)، واتركي الخليط على نار هادئة حتى تتسبك الطماطم.

ـ في طاسة أخرى، شوحي الكبدة سريعًا على نار عالية لمدة 3–4 دقائق فقط حتى يتغير لونها دون أن تجف.

ـ ضعي خليط الخضار في قاع الطاجن الفخاري، ثم رصي فوقه شرائح الكبدة، وادخليه فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة.

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

التقديم

قدمي طاجن الكبدة بالبصل والخضار ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي لوجبة متكاملة غنية بالطعم والفائدة.

طريقة عمل طاجن الكبدة الكبدة بالخضار طاجن الكبدة في الفرن وصفات الكبدة طريقة عمل الكبدة

