بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
حظر ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات بالجمعيات الزراعية في الفيوم

حهود الزراعة للتيسير على المزارعين
شيماء مجدي

تفقد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، سير العمل بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، وعدد من الإدارات والجمعيات الزراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالمرور الميداني الدوري والمتابعة المستمرة.


وفي مستهل الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، ووفد من الإدارة المركزية ومديرية الزراعة، تم عقد لقاء مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بديوان المحافظ، نقل خلالها "عيسي" تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحرصه على التيسير على المزارعين، وتوجيهاته بالتعاون المشترك، والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية ودعم صغار المزارعين.

كما تم عقد لقاء مع عدد من المزارعين بمديرية الزراعة، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم، وتذليل العقبات والعمل على حلها فورا، في إطار جهود وزارة الزراعة لتعزيز التواصل المباشر والفعال مع المزارعين للتيسير عليهم وتذليل العقبات.


وشملت الزيارة تفقد عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة، والتأكد من توافر الأسمدة بالمخازن، ومتابعة أعمال الصرف للمزارعين، من خلال كارت الفلاح، والتأكد من حصول المزارعين على الحصص المقررة لهم، والتأكيد على التيسير عليهم، وتذليل العقبات، وتنفيذ توجيهات وزير الزراعة بعدم فرض أي رسوم إضافية على السعر المقرر على شيكارة الأسمدة المدعمة، أو ربط عملية الصرف بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات.


وتفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات أيضا زراعات القطن والذرة الشامية والسمسم، والتي وجدت جميعها في حالة ممتازة، مما يبشر بموسم حصاد وفير.

الدعم الكامل للمزارعين


وأكد عيسى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حملات مكثفة للمرور الدوري والمتابعة المستمرة لجميع المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات،  لضمان وصول الدعم الكامل للمزارعين، والاستماع إلى احتياجاتهم بشكل مباشر، والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم فورًا.

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

