حظر ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات بالجمعيات الزراعية في الفيوم

تفقد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، سير العمل بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، وعدد من الإدارات والجمعيات الزراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالمرور الميداني الدوري والمتابعة المستمرة.



وفي مستهل الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، ووفد من الإدارة المركزية ومديرية الزراعة، تم عقد لقاء مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بديوان المحافظ، نقل خلالها "عيسي" تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحرصه على التيسير على المزارعين، وتوجيهاته بالتعاون المشترك، والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية ودعم صغار المزارعين.

كما تم عقد لقاء مع عدد من المزارعين بمديرية الزراعة، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم، وتذليل العقبات والعمل على حلها فورا، في إطار جهود وزارة الزراعة لتعزيز التواصل المباشر والفعال مع المزارعين للتيسير عليهم وتذليل العقبات.



وشملت الزيارة تفقد عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة، والتأكد من توافر الأسمدة بالمخازن، ومتابعة أعمال الصرف للمزارعين، من خلال كارت الفلاح، والتأكد من حصول المزارعين على الحصص المقررة لهم، والتأكيد على التيسير عليهم، وتذليل العقبات، وتنفيذ توجيهات وزير الزراعة بعدم فرض أي رسوم إضافية على السعر المقرر على شيكارة الأسمدة المدعمة، أو ربط عملية الصرف بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات.



وتفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات أيضا زراعات القطن والذرة الشامية والسمسم، والتي وجدت جميعها في حالة ممتازة، مما يبشر بموسم حصاد وفير.

الدعم الكامل للمزارعين



وأكد عيسى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حملات مكثفة للمرور الدوري والمتابعة المستمرة لجميع المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، لضمان وصول الدعم الكامل للمزارعين، والاستماع إلى احتياجاتهم بشكل مباشر، والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم فورًا.