إحالة مسئولين بوحدة زراعية بأشمون في المنوفية للنيابة

قرر طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون، في محافظة المنوفية إحالة عدد من المختصين بالوحدة الزراعية بجريس إلى النيابة لإعمال شئونها.

جاء ذلك عقب تقاعسهم عن إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تحرير محاضر إثبات حاله لحالتي تعدي علي الأرض الزراعية وعدم إخطار الوحدة المحلية بمحضر إثبات حالة في المهد ، مما ترتب عليه إستكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، وعلي أثرها تم تنفيذ الإزالة بمعرفة المواطن.

جاء ذلك بناء على مذكرة إدارة الشئون القانونية بديوان عام رئاسة مركز ومدينة أشمون.

من جانبه شدد أبو حطب علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قري مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، مشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على المال العام.