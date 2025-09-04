أوغندا تسعى لاقتراض 400 مليون دولار لتمويل الزراعة والنقل

تخطط أوغندا لاقتراض 400 مليون دولار من العديد من الجهات المقرضة، من بينهم بنك التنمية الإفريقي وصندوق الأمم المتحدة؛ لتمويل مشروعات في النقل والزراعة والصحة.



قدم خطة الاقتراض وزير الدولة الأوغندي للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (للمهام العامة) هنري موساسزي، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوغندي، وفق ما ذكرته "Parliament of Uganda" البوابة الرسمية للبرلمان الأوغندي.



في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة السياسية الحكومة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام في السنوات الأخيرة.



وقال البنك المركزي الأوغندي إن تكلفة خدمة الدين تضع ضغوطا على الإيرادات العامة، والموعد النهائي لتمرير هذا القرض هو 12 سبتمبر الجاري وفي حال عدم إنجازه قبل ذلك الموعد، سيتم إلغاؤه.



وتعد المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الإفريقي من أبرز الشركاء الماليين للحكومة الأوغندية، حيث توفر تمويلات بشروط ميسرة لتمكين الدولة من تنفيذ مشاريع استراتيجية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

