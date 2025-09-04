قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل
تعرف على أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم
سفيرة مملكة البحرين في القاهرة: زيارة ولي العهد إلى مصر العربية رسخت آفاقًا أوسع للتعاون البحريني المصري
رضوى الشربيني ترد على متابع: حسبي الله ونعم الوكيل فيك
غدًا.. الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة
يديره منتحل صفة طبيب.. الصحة تغلق مركز طريق حياة لعلاج الإدمان بالقليوبية
إصابة 3 أطفـ.ال بحادث دهس سيارة لحشد في برلين
إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا
بشرى للمستأجرين بالإيجار القديم.. إجراءات رسمية تفتح باب الحصول على سكن بديل
يتصدر الترند.. هل يصبح البرتغالي باولو بينتو مدربًا للأهلي خلفًا للإسباني ريبيرو؟
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى المحور
بالصور .. النقل تسابق الزمن لإنهاء محطات المتحف الكبير قبل الافتتاح التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوغندا تسعى لاقتراض 400 مليون دولار لتمويل الزراعة والنقل

أوغندا
أوغندا

تخطط أوغندا لاقتراض 400 مليون دولار من العديد من الجهات المقرضة، من بينهم بنك التنمية الإفريقي وصندوق الأمم المتحدة؛ لتمويل مشروعات في النقل والزراعة والصحة.


قدم خطة الاقتراض وزير الدولة الأوغندي للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (للمهام العامة) هنري موساسزي، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوغندي، وفق ما ذكرته "Parliament of Uganda" البوابة الرسمية للبرلمان الأوغندي.


في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة السياسية الحكومة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام في السنوات الأخيرة.


وقال البنك المركزي الأوغندي إن تكلفة خدمة الدين تضع ضغوطا على الإيرادات العامة، والموعد النهائي لتمرير هذا القرض هو 12 سبتمبر الجاري وفي حال عدم إنجازه قبل ذلك الموعد، سيتم إلغاؤه.


وتعد المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الإفريقي من أبرز الشركاء الماليين للحكومة الأوغندية، حيث توفر تمويلات بشروط ميسرة لتمكين الدولة من تنفيذ مشاريع استراتيجية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
 

أوغندا الجهات المقرضة بنك التنمية الإفريقي صندوق الأمم المتحدة تمويل مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:

أسباب وعلاج.. كل ما تريد معرفته عن ألم إصبع الإبهام

طريقة عمل عصير البنجر الاصلية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

بالصور

احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة .. ترفع سكر الدم وتسبب امراض القلب

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد