قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال الأهالي على الشراء، تزامنًا مع استمرار إجازة نهاية العام الدراسي ورحلات السفاري، حيث يحرص المواطنون على تأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الضرورية.

أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الخميس

بحسب حركة البيع والشراء داخل الأسواق، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و80 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو من 83 حتى 90 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الأيام القادمه.

 أما البيض، فقد سجلت كرتونة الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، فيما استقرت كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا، مع وفرة الكميات بالأسواق ومنافذ البيع الحكومية والخاصة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية التي تتميز بمقومات زراعية وإنتاجية متنوعة، وشهدت في الأعوام الأخيرة دعمًا متزايدًا من الدولة لتطوير قطاع الدواجن والثروة الحيوانية، لدوره في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على منتجات المحافظات الأخرى وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في مزارع الدواجن، والتي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس على استقرار الأسواق. وتساعد البيئة الطبيعية والمناخ الصحراوي بالوادي الجديد على نجاح هذه المشروعات بتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات تضمن جودة الإنتاج وسلامته.

وساهمت جهود الدولة لدعم المربين وأصحاب المشروعات الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بجانب التحصينات والخدمات البيطرية، في رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة المعروض.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن اسواق أسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد