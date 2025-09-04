تعرف على أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال الأهالي على الشراء، تزامنًا مع استمرار إجازة نهاية العام الدراسي ورحلات السفاري، حيث يحرص المواطنون على تأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الضرورية.

أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الخميس

بحسب حركة البيع والشراء داخل الأسواق، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و80 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو من 83 حتى 90 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الأيام القادمه.

أما البيض، فقد سجلت كرتونة الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، فيما استقرت كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا، مع وفرة الكميات بالأسواق ومنافذ البيع الحكومية والخاصة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية التي تتميز بمقومات زراعية وإنتاجية متنوعة، وشهدت في الأعوام الأخيرة دعمًا متزايدًا من الدولة لتطوير قطاع الدواجن والثروة الحيوانية، لدوره في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على منتجات المحافظات الأخرى وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في مزارع الدواجن، والتي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس على استقرار الأسواق. وتساعد البيئة الطبيعية والمناخ الصحراوي بالوادي الجديد على نجاح هذه المشروعات بتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات تضمن جودة الإنتاج وسلامته.

وساهمت جهود الدولة لدعم المربين وأصحاب المشروعات الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بجانب التحصينات والخدمات البيطرية، في رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة المعروض.