قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يبدآن زيارة لإيطاليا بمنشآت زراعية في باري

فعاليات زيارة إيطاليا بمنشآت زراعية
فعاليات زيارة إيطاليا بمنشآت زراعية
شيماء مجدي

في إطار جهود الدولة المصرية للاستفادة بالتجارب العالمية الناجحة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول حوض البحر المتوسط "سيام باري" في إيطاليا.

بدأت فعاليات الزيارة التي يجريها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوفد المرافق لهما، بزيارة رسمية إلى مدينة باري الإيطالية اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.

الاطلاع على التجارب المتقدمة في مجال تصنيع الأسماك

استهل الوزيران، والوفد المرافق لهما جولتهم بزيارة ميدانية لتعاونية الصيادين “لاكسترنس” و”مار ڤيڤو”، إلى جانب تفقد مصنع المنتجات السمكية، حيث اطلعوا على التجارب المتقدمة في مجال تصنيع الأسماك.

وتوجه الوفد إلى مقر معهد سيام باري، حيث استقبلهم "بيادجو دي ترليزي"، مدير المعهد، وعدد من قيادات المعهد، حيث قاموا بجولة شملت فرع المعهد بتريكاسا والميناء المجاور، للتعرف على أنشطته البحثية والعلمية.

عروض تقديمية حول سبل التعاون مع مصر

وفي كلمة ترحيبية، أعرب مسؤولو المعهد عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع الدولة المصرية، كما قُدمت عروض تقديمية من السيد أنطونيو دي دينو، عمدة مدينة تريكاسا، والسيد بيادجو دي ترليزي المعهد، والسيد تيودورو ميانّو، السكرتير العام للسيام، حول سبل التعاون الحالية والمستقبلية.

تلا ذلك زيارة لمعمل الأغذية من أجل الصحة، حيث التقى الوفد بعدد من مسؤولي التعاونيات والمزارعين، واطلعوا على أحدث تقنيات التصنيع والتعبئة التي تدار ذاتيًا من قبل المزارعين.

إرساء دعائم تنموية متكاملة يكون للقطاع التعاوني الزراعي فيها دور محوري

أكد الوزيران أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعمل الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرساء دعائم تنموية متكاملة يكون للقطاع التعاوني الزراعي فيها دور محوري.

وأشارا الوزيران الى إن التعاونيات الزراعية ليست مجرد أداة لدعم المزارعين فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، وضمان استدامة الإنتاج. كما أن تعزيز دورها يسهم في تمكين المزارعين من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، ودعم قدراتهم التنافسية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمعات الريفية ودفع عجلة التنمية الشاملة.


عرض حول مشروع “Greening the Future – جعل المستقبل أخضر”،

وحضر الوزيران عرضًا حول مشروع “Greening the Future – جعل المستقبل أخضر”، وما تبعه من مناقشات تناولت آفاق التعاون المشترك.

وأشاد الوزيران بالجهود التي يبذلها المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط (سيام) في عدة مجالات حيوية، منها علوم البحار، والتعاونيات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدا على أن تبني هذه التكنولوجيات يساهم بشكل كبير في إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المزارعون والأنشطة المختلفة في القطاع الزراعي.


ويُعد معهد  سيام  من أبرز المعاهد المعنية بالبحوث التطبيقية لدول حوض البحر المتوسط، وتعتز مصر بعضويتها في المعهد منذ إنشائه، كما اقترح وزير الزراعة فتح مكتب لـ"سيام" في مصر ليكون مقراً لتعزيز أطر التعاون مع المراكز البحثية ووزارة الزراعة المصرية.

تعزيز دور التعاونيات الزراعية

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز دور التعاونيات الزراعية، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة ويعزز من التعاون الثنائي بين مصر ومعهد سيام باري.

الدولة المصرية قانون التعاونيات الزراعية المستشار محمود فوزي المنتجات السمكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

قمر الدم

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد