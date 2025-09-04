قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة
مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية
مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية
مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم
تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)
القصة الكاملة لسقوط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الرذيلة في مصر الجديدة
ماجدة خير الله تنتقد تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

قمر الدم
قمر الدم

تشهد سماء مصر ومعظم الدول العربية، مساء الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر، ظاهرة فلكية نادرة ومثيرة تعرف باسم "قمر الدم"، وتحدث الظاهرة بالتزامن مع حدوث خسوف كلي للقمر بالتزامن مع اكتمال البدر لشهر ربيع الأول.

قمر الدم
 

ويكتمل قرص القمر  يوم الأحد القادم ويصبح بدراً كامل الاستدارة، حيث يكون القمر في وضعية التقابل مع الشمس، فيشرق لحظة غروب الشمس، ويظل مضيئ طوال الليل حتى يغرب مع شروق شمس اليوم التالي، وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

ومن المقرر أن تبدأ الظاهرة بحدوث خسوف شبه ظلي غير ملحوظ عند شروق القمر في القاهرة، حيث يبدو أن ثلثي قرص القمر من الجهة اليسرى أغمق قليلًا، بينما يبدأ الخسوف الكلي فعليًا في تمام الساعة 7:27 مساءً، حين يبدأ ظل الأرض بالتسلل إلى سطح القمر تدريجيًا. 

ويغطي ظل الأرض قرص القمر بالكامل بحلول الساعة 8:30 مساءً، ليظهر القمر بلون أحمر داكن يشبه لون الدم، وهو ما يطلق عليه اسم "القمر الدموي".

ويصل الخسوف ذروته عند الساعة 9:20 مساءً، ويبدأ القمر بالتحرر من ظل الأرض عند الساعة 9:52 مساءً، حتى يخرج تمامًا من الخسوف الكلي في تمام الساعة 10:57 مساءً، ثم يستمر في مرحلة شبه الظل حتى نحو منتصف الليل، وهي مرحلة يصعب ملاحظتها بالعين المجردة.

ويعد هذا الخسوف هو الأطول منذ عام 2022، وسيكون مرئيًا لنحو 85% من سكان العالم، ما يجعله من أبرز الظواهر الفلكية في عام 2025.

ويعرف هذا البدر أيضًا في الثقافات الأمريكية القديمة باسم "قمر الحصاد" أو "قمر الذرة"، حيث يتزامن ظهوره مع موسم حصاد الذرة قبيل الاعتدال الخريفي. 

كما يعتبر وقت البدر من أفضل الأوقات لرصد تضاريس القمر، مثل الفوهات البركانية والحفر النيزكية، باستخدام التلسكوبات الصغيرة أو النظارات المعظمة.

ويذكر أن ظاهرتي الخسوف والكسوف لا تحدثان إلا نتيجة دوران القمر حول الأرض، ودوران الأرض حول الشمس، ما يعزز الأدلة العلمية القاطعة على كروية الأرض.

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة .. ترفع سكر الدم وتسبب امراض القلب

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

