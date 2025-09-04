ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

شهدت احدى رحلات مصر للطيران واقعة مثيرة حيث تعرض طفل للاختناق اثناء الرحلة مما عرض حياته للخطر لولا تدخل احدى المضيفات التي وافقته طوال الرحلة حتى عاد لطبيعته

نشرت راكبة على إحدى رحلات مصر للطيران، وهي أم لطفل، رسالة شكر لإحدى مضيفات الشركة، بعد ما أنقذت حياة طفلها إثر تعرضه لأزمة صحية مُفاجئة على متن الطائرة.



قالت الراكبة في منشور لها على أحد مواقع السفر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر لشركة مصر للطيران وطاقم الضيافة المحترم على الاهتمام والرعاية الكاملة أثناء رحلتنا".

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي

