النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب

حددت وزارة النقل الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025 ليتقدم طلاب المدارس والجامعات للحصول على اشتراكات الاتوبيس الترددي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في اطار تنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدا التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه بطول 35 كم منذ الأول من يونيو 2025.

وأشارت الوزارة إلي أن فتح باب الاشتراكات يأتي في ظل الاقبال الكبير من المواطنين على استقلال الاتوبيس الترددي BRT وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الشركة المصرية للأتوبيس الترددي بتقديم التيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لتمكينهم من استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة مواصلات حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة للوصول إلى المدارس والجامعات الواقعة على طول خط تشغيل الاتوبيس الترددى.