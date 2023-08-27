مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

حرص الإعلامي مهيب عبد الهادي علي تهنئة محمد صلاح بعد أنباء انتقالة لصفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابة بموقع فيسبوك: مبروك لأبو صلاح تمت بحمد الل️ه.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية، أن محمد صلاح لاعب ليفربول، يستعد للانتقال لصفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب برنامج “الديوانية” عبر القناة الرياضية السعودية، فإن صلاح سيخوض اليوم الأحد، آخر مبارياته مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، قبل اتمام انتقاله لـ اتحاد جدة.



وأوضح التقرير أن صلاح سيتجه بعد المباراة إلى دبي؛ من أجل الخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لـ الاتحاد.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، قد أكد أن محمد صلاح ليس للبيع، وأنهم لم يصلهم أي عروض من الاتحاد.