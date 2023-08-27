قبل انتهاء المهلة.. ليفربول يصدم اتحاد جدة في صفقة محمد صلاح

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، رفض نادي ليفربول الإنجليزي رحيل نجمه المصري محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

كانت تقارير سعودية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن محمد صلاح سيتوجه إلى دبي عقب مباراة نيوكاسل اليوم الأحد، لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة.

وقال فابريزو رومانو ، في تصريحات لقناة “SSC” السعودية:" هناك رغبة قوية من جانب اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح، ولكن يظل القرار في يد إدارة ليفربول".

وأضاف:" ليفربول يصر على استمرار محمد صلاح في صفوفه".

يذكر أن رودي جاليتي، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أكد أن نادي اتحاد جدة أمهل نادي ليفربول حتى غدا الإثنين، لحسم قراره النهائي بشأن مصير محمد صلاح.

ويمتد عقد محمد صلاح ، مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.