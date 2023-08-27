عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انتهاء المهلة.. ليفربول يصدم اتحاد جدة في صفقة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، رفض نادي ليفربول الإنجليزي رحيل نجمه المصري محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

كانت تقارير سعودية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن محمد صلاح سيتوجه إلى دبي عقب مباراة نيوكاسل اليوم الأحد، لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة.

وقال فابريزو رومانو ، في تصريحات لقناة “SSC” السعودية:" هناك رغبة قوية من جانب اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح، ولكن يظل القرار في يد إدارة ليفربول".

وأضاف:" ليفربول يصر على استمرار محمد صلاح في صفوفه".

يذكر أن رودي جاليتي، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أكد أن نادي اتحاد جدة أمهل نادي ليفربول حتى غدا الإثنين، لحسم قراره النهائي بشأن مصير محمد صلاح.

ويمتد عقد محمد صلاح ، مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.

ليفربول محمد صلاح اتحاد جدة صلاح فابريزو رومانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

التقاضي بأثر رجعي.. شروط حصول الابن على معاش الأب المتوفى وقيمته

ترشيحاتنا

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

السنوية الأولى لرحيله.. غياب نادين الراسي عن قداس شقيقها

12 تريليون دولار جائزة بوتين الكبرى| روسيا تستولي على كنوز أوكرانيا الثمينة.. معارك ذات أبعاد اقتصادية

خد الحباية طب ساكت|حوار مثير بين الزوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

منظمة التعاون الاقتصادي: إسرائيل تجاوزت سويسرا في غلاء المعيشة

مناوشات بين روسيا وأوكرانيا حول منصات الغاز والنفط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

فيديو

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ