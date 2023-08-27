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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

تلقى النادي الأهلي صدمة جديدة في ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الصيف الحالي، بعد أيام قليلة من انهيار مفاوضاته مع جيونبك الكوري الجنوبي للتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الكونغولي جاكسون موليكا هو الخيار الثاني أمام النادي الأهلي لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل، بعد فشل ضم سوزا.

لكن أحمد نور تشيبي، رئيس نادي بشكتاش التركي، صرح بأن المبلغ المطوب للموافقة على رحيل جاكسون موليكا تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، أي يتخطى 300 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ من المستحيل أن تتحمله خزينة القلعة الحمراء لضم صفقة واحدة.

وكان جوستافو سوزا صرح الأسبوع الماضي بأن ناديه جيونبك الكوري الجنوبي، رفض رحيله إلى النادي الأهلي.

وقال سوزا، في تصريحات صحفية ردا على حقيقة مفاوضات الأهلي: “بالفعل تلقيت عرضا جيدا، لكن إدارة جيونبك أخبرتني بعدم وجود فرصة للرحيل”.

وأضاف: “شعرت بالأسف لرفض رحيلي، لكنني مرتبط بعقد مع جيونبك حتى ديسمبر المقبل وبعدها سأصبح لاعبا حرا”.

واختتم: “يتعين عليا الانتظار حتى نهاية عقدي ثم معرفة إذا ما كان هناك عرض آخر بشروط جيدة”.

الأهلي حاول التعاقد مع سوزا في الشتاء الماضي

يذكر أن الأهلي حاول التعاقد مع سوزا في الشتاء الماضي بفرمان من المدرب السويسري مارسيل كولر، لكن جيونبك الكوري رفض رحيله، قبل أن يجدد مفاوضاته الصيف الحالي لتفشل الصفقة.

الأهلى كولر بشكتاش سوزا موليكا النادي الأهلي

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