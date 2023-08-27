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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسط ترقب وصوله.. قرار اضطراري في اتحاد جدة بسبب محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أصبح قريبا للغاية من الانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي.

كانت تقارير سعودية أكدت خلال الساعات الماضية، أن محمد صلاح سيتوجه إلى دبي عقب مباراة نيوكاسل اليوم الأحد، لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن  نونو سانتو المدير الفني اتحاد جدة لم يتخذ قراره النهائي بشأن اللاعبين المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت سانتو : لا يحب الخوض في هذا الموضوع حتى اتضاح الصورة كاملة بشأن التعاقدات القادمة، التي من شأنها أن تحدد اللاعبين المغادرين والباقين في صفوف الفريق.

ولفتت إلى أن سانتو يترقب وصول محمد صلاح، إذ يستهدف اتحاد جدة التعاقد مع النجم المصري بعدما تم إقناع اللاعب بالقدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت إلى أن خطة اتحاد جدة كانت ضم محمد صلاح في الموسم المقبل، إلا أن إصرار القائمين على المفاوضات جعل الأمور تبدو أسرع وتقترب من لحظات الحسم النهائية.

محمد صلاح اتحاد جدة ليفربول نونو سانتو نيوكاسل صلاح

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