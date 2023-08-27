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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر.. نيللي كريم تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

صدى البلد

 شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و خطفت نيللي كريم انظار جمهورها بأطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الاحمر ، و بنطلون جينز ، مما حازت علي اعجاب متابعيها. 

وغابت الفنانة نيللي كريم عن العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" لتواجدها خارج مصر خلال هذه الفترة. 

وحضر الكاتب مدحت العدل وإسلام إبراهيم العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، إلى جانب الفنان أحمد وفيق وعدد من نجوم الفن.

وينتظر الجمهور بأعداد كبيرة الفنان محمد رمضان وأبطال فيلم ع الزيرو في أحد مولات ٦ أكتوبر لحضور العرض الخاص بعد قليل.

يقيم صناع فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان عرض خاص له غدا الأحد داخل إحدى دور العرض فى مدينة السادس من اكتوبر. 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو ، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ، أغنية الدعاية للعمل ، والتي تحمل أسم خمسة كل خميس .

وتمكنت الأغنية من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها علي موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، حيث حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في ساعات قليلة .

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، و إنتاج جمال العدل و استوديوهات ڤوكس.

فيلم ع الزيرو على شاشات السينما المصرية في 2 أغسطس، وفي منطقة التعاون الخليجي في 10 أغسطس.

 

 

 

 

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