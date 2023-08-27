طلبوا فدية من شقيقته.. 5 أشخاص وسيدة وراء خطف أجنبي بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول") بأنها خلال استقلالها إحدى السيارات الأجرة "تاكسى" وبصحبتها (شقيق زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها شخصين قاما بإستيقافهما وإنزال (شقيق زوجها) عنوة وإصطحابه ولاذوا بالهرب.

وورود اتصال هاتفى من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول وطلب منها مبلغ مالى نظير تحرير المذكور.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص ، وسيدة "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (5) منهم وتم إطلاق سراح المجنى عليه من الشقة المُحتجز بها كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بقيام زوج المُبلغة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله ، وحضوره لمدينة الإسكندرية ، فاختمر فى ذهنهم خطفه وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.