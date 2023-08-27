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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يشارك في الاحتفال العالمي بأسبوع الرضاعة الطبيعية

القومي للبحوث
القومي للبحوث

 
استضاف المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش - القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث في مكتب سيادته اليوم الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣، الدكتورة جيهان فؤاد - عميد المعهد القومي للتغذية - والدكتورة إيمان حسين كامل - القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، وتأتى الزيارة فى إطار إحتفال العالم في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، وتأتي إحتفالية هذا العام تحت شعار "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقاً للوالدين العاملين". 

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وحاضر اليوم في الندوة التثقيفية نخبة من الأساتذة المتخصصين الحاصلين على البورد الدولي لطب الرضاعة الطبيعية (IBCLC)، من قسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث: نرمين محفوظ، سارة فوزي، علياء قمحاوي، مروة أبو النجا، الزهراء الموافي وريهام علي، وذلك تزامناً مع افتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية بمركز التميز الطبي التابع للمركز القومي للبحوث. 


وقام الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية بتبادل الدروع تعبيرا عن مدى تدعيم أواصر التعاون العلمى بين الطرفين. 


وتعد مشاركة المركز القومي للبحوث في إحتفالية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، في إطار المبادرة التي ترعاها الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة محمد مصطفى عبدالغفار والمعهد القومي للتغذية برئاسة جيهان فؤاد.

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