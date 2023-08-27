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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب انتساب 61.5% والحقوق 59.8%.. بشرى حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

صدى البلد

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الإلكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد أن انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

 

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، سوف ينطلق بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب .

وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من الكليات المتاحة للطلاب بجميع الشعب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، موضحا أن هناك أيضا العديد من الفرص بالمعاهد التي ستكون متاحة أمامهم خلال التسجيل.

 

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الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023

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اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من التسجيل بالمرحلة

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

 

واشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب  61.5% ، بينما  حقوق انتساب 59.8%.

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة. 

 

 

في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023

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آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من التسجيل بالمرحلة

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بشرى سارة .. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب تنسيق المرحلة الثالثة

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كشفوف طبية على الطلاب.. توجيهات من التعليم العالي للمستشفيات الجامعية

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وزير التعليم العالي يشهد حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :


تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية
تربية نوعية فنية بنها
تربية رياضية بنات دمياط
سياحة وفنادق مطروح
تربية نوعية فنية دمياط
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية فنية أسيوط
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
تربية نوعية فنية الزقازيق
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية رياضية بنات كفر الشيخ

 

المرحلة الثالثة 2023


تربية رياضية بنين السويس
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية موسيقية أسيوط
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات طنطا
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية الوادي الجديد رياضة
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية طنطا
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه المنيا
تربية رياضية بنات بنها
تربية رياضية بنين سوهاج

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


آداب انتساب موجه العريش
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية العريش رياضة
تربية جنوب الوادي رياضة
تربية رياضية بنين المنصورة
تربية نوعية فنية الإسكندرية
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
تربية فنية حلوان بالزمالك
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية فنية المنيا
تربية رياضية بنات سوهاج
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية
تربية نوعية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية نوعية موسيقية المنيا
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس

 

المرحلة الثالثة 2023


حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه طنطا
العالي ترميم الآثار بأبي قير
آداب المنيا
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنات أسيوط
آداب أسيوط
تربية رياضية بنين أسيوط
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
تربية نوعية بور سعيد
آداب انتساب موجه دمياط
آداب انتساب موجه أسوان
تربية نوعية دمياط
تربية (طفولة) الوادي الجديد
أقتصاد منزلى العريش
تربية (طفولة) سوهاج
تربية رياضية بنين طنطا
حقوق انتساب موجه مدينة السادات
آداب انتساب موجه الفيوم
تربية نوعية عين شمس
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

 

المرحلة الثالثة 2023


الفني لترميم الآثار بالاقصر
خدمة اجتماعية الفيوم
تربية رياضية بنين حلوان
تربية بني سويف رياضة
تربية المنيا رياضة
آداب جنوب الوادي
آداب الوادي الجديد
خدمة اجتماعية أسوان
تربية أسيوط رياضة
تربية رياضية بنين الإسكندرية
تربية سوهاج رياضة
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية نوعية المنوفية بأشمون

 

 

المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الأماكن الشاغرة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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