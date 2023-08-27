آداب انتساب 61.5% والحقوق 59.8%.. بشرى حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الإلكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد أن انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، سوف ينطلق بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب .

وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من الكليات المتاحة للطلاب بجميع الشعب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، موضحا أن هناك أيضا العديد من الفرص بالمعاهد التي ستكون متاحة أمامهم خلال التسجيل.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

واشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة.

في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :



تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

المرحلة الثالثة 2023



تربية رياضية بنين السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية طنطا

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنين سوهاج

تنسيق المرحلة الثالثة 2023



آداب انتساب موجه العريش

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية فنية المنيا

تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

المرحلة الثالثة 2023



حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

العالي ترميم الآثار بأبي قير

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

المرحلة الثالثة 2023



الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد

خدمة اجتماعية أسوان

تربية أسيوط رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية المنوفية بأشمون