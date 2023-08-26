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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يشهد حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صباح اليوم السبت، فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات؛ بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة وفقًا لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية كلمته، هنأ الوزير جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى حصول جامعة عين شمس على المركز الأول على مستوى الجامعات، تليها جامعة القاهرة في المركز الثاني، ثم جامعة حلوان في المركز الثالث.

وعلى مستوى المراكز البحثية، حصل معهد بحوث الإلكترونيات على المركز الأول، يليه معهد بحوث البترول المصري في المركز الثاني، ثم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز الثالث.

وقال الدكتور أيمن عاشور إن هناك خمسة محاور رئيسية للمسابقة، وهي “رأس المال البشري والبحثي، البنية التحتية وتطور بيئة الأعمال، وتطور السوق، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، ومخرجات إبداعية”. 

وأضاف أنه تم اختيار جامعة القاهرة كأعلى جامعة في المحور الأول والثاني، وجامعة النيل في المحور الثالث، وجامعة عين شمس في المحور الرابع، وجامعة حلوان في المحور الخامس، وعلى مستوى المراكز والهيئات البحثية، فقد اختير معهد بحوث الإلكترونيات كأعلى معهد في المحور الأول والثاني والرابع والخامس، والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بالمحور الثالث.

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وأكد الوزير أنه على مستوى الجامعات الخاصة، حققت جامعة 6 أكتوبر المركز الأول، وعلى مستوى الجامعات الأهلية، حصلت جامعة النيل الأهلية على المركز الأول، وعلى مستوى الجامعات حديثة الإنشاء، جاءت جامعة المنصورة الجديدة في المركز الأول.

وفيما يتعلق بالجامعات الحاصلة على المراكز الأولى تبعًا للنطاق الجغرافي، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى حصول جامعة عين شمس على المركز الأول على مستوى إقليم القاهرة الكبرى، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على مستوى إقليم الإسكندرية، وجامعة قناة السويس على مستوى إقليم القناة، وجامعة المنصورة على مستوى إقليم الدلتا، وجامعة بني سويف على مستوى إقليم شمال الصعيد، وجامعة أسيوط على مستوى إقليم وسط الصعيد، وجامعة أسوان على مستوى إقليم جنوب الصعيد.

وأكد عاشور أن المسابقة تهدف إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن أهمية المسابقة تأتي من كونها تُسهم في تحقيق محور من أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

من جانبه، قال الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن مسابقة MOSAIC تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال بجميع المؤسسات التعليمية، موضحًا أنه تم بناء أداة القياس بمسابقة MOSAIC في ضوء معايير تُماثل معايير مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة العالمي، مع إضافة بعض البنود التي تتناسب واحتياجات التقييم ومتطلباته داخل المؤسسات التعليمية والبحثية بجمهورية مصر العربية، موضحًا أنه تم التوصل إلى خمسة محاور رئيسية تمثل مدخلات ومخرجات الابتكار والتعاون مع الصناعة.

وأضاف خليل أن هذه المحاور الرئيسية احتوت على 17 مجالًا، والتي احتوت بدورها على 93 مؤشرًا فرعيًّا لقياس الابتكار والتعاون مع الصناعة، مشيرًا إلى أن مسابقة MOSAIC انطلقت في نسختها الأولى للعام الأكاديمي الحالي 2022-2023 وذلك بمخاطبة جميع الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وقد ترشح للمسابقة 39 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا.

وأكد أنه تم التقييم النهائي وتحديد الفائزين على مستوى جميع المحاور بشكلٍ عام، والفائزين على مستوى كل محور من محاور التقييم.

حضر فعاليات الحفل الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ماجد غنيمة، مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ولفيف من الوزارة ورؤساء الجامعات.

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الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة عين شمس جامعة القاهرة جامعة حلوان

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