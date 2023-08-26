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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يجتمع اليوم لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

يجمتع اليوم  المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بعد قليل برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وعدد من رؤساء الجامعات،  في مقر وزراة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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تنسيق الجامعات 2023.. الفرصة الأخير للتسجيل فى تقليل الاغتراب اليوم

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آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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لو جايب 50% في تنسيق الثالثة 2023 .. فرصتك مضاعتش لدخول الكليات

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تعليمات هامة من التعليم العالي قبل التسجيل في تقليل الاغتراب .. تفاصيل

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سجل بمرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من التنسيق عبر هذا الرابط

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متاح الآن .. سجل بتقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2023 على هذا الرابط

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بشرى لطلاب الثانوية العامة| كليات متاحة لأصحاب مجموع 50% بالمرحلة الثالثة للتنسيق.. تعرف عليها

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات لصدى البلد  أنه سيعقد المجلس اجتماعه الدوري، ويناقش عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، من بينها استعدادت العام الدراسي الجديد 2023-2024.

 

وأشار إلى أنه سيتم  متابعة مستجدات تنسيق الجامعات والاستعداد لاستقبال طلاب التنسيق للتقديم بالجامعات الحكومية. 

 

ويسقبل موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب

 

تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تقليل الاغتراب  

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:
التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

التعليم الجامعي الأعلى للجامعات العاصمة الإدارية الجديدة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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سجل بمرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من التنسيق عبر هذا الرابط

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