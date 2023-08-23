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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متاح الآن .. سجل بتقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2023 على هذا الرابط

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

فتح منذ قليل موقع التنسيق التسجيل لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 , حيث إن مرحلة تقليل الاغتراب من المقرر أن تبدأ غدا بينما تنتهي يوم الإثنين. 

 

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انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذا الموعد

 

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.


و كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :

 

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للأدبية.

تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

تقليل الاغتراب  

وأوضحت الوزارة أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:
التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.


التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.


يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

 

تقليل الاغتراب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية 2023 موقع التنسيق الإلكتروني موقع التنسيق

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