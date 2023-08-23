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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحة أنه تم تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، سوف تنطلق بعد مرور 72 ساعه من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب .

وأشار المصدر أن هناك عدد من الكليات المتاحة للطلاب بجميع الشعب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، موضحا أن هناك أيضا العديد من الفرص بالمعاهد التي ستكون متاحة أمامهم خلال التسجيل.

 

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة. 

 

 

موعد تقليل الاغتراب  

 

وأوضحت الوزارة أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن

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