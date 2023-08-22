عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الموقع متاح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية عن كليات القمة المتاحة، وينتظرون بشغف معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وموعد الإعلان عنها.

 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

 

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

 

 

txt

منح بحثية كاملة للعلماء المصريين في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا.. تفاصيل

txt

مفاجأة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في الحدود الدنيا للكليات

txt

تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

txt

عاشور يفتتح ورشة عمل برنامج رواد وعلماء مصر لتعزيز الشراكة مع القطاع العام

txt

القومي للبحوث يعلن عقد المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها.. نهاية الشهر

txt

موعد ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. والكليات المتاحة للطلاب والحدود الدنيا المتوقعة

txt

بحوث الفلزات ينظم دورة تدريبية في مجال تكنولوجيا اللحام لطلاب كليات الهندسة

txt

بالأرقام.. الحدود الدنيا لكليات الآداب في مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

txt

البيطري 84% والعلوم 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل إعلان النتيجة

txt

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

وكان قد أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

كما يعلن مكتب التنسيق عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة.

 

 

عقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية نسيق المرحلة الثانية المرحلة الثانية 2023 رابط تنسيق الكليات 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

لا تقلل ضرر التدخين.. أكبر "كذبة" في تاريخ صناعة السجائر

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

منح بحثية كاملة للعلماء المصريين في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا.. تفاصيل

مفاجأة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في الحدود الدنيا للكليات

تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

عاشور يفتتح ورشة عمل برنامج رواد وعلماء مصر لتعزيز الشراكة مع القطاع العام

القومي للبحوث يعلن عقد المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها.. نهاية الشهر

موعد ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. والكليات المتاحة للطلاب والحدود الدنيا المتوقعة

بحوث الفلزات ينظم دورة تدريبية في مجال تكنولوجيا اللحام لطلاب كليات الهندسة

بالأرقام.. الحدود الدنيا لكليات الآداب في مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ترشيحاتنا

دعاء فاطمة الزهراء ياحي يا قيوم.. 6 كلمات لصلاحي الدنيا والآخرة

الجماهير كلمة السر| وزير الرياضة السابق: اللجنة المؤقتة تجهز لانتخابات الزمالك.. والأهلي الأكثر استقرارًا

الموقع متاح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

400 جنيه خلال ساعات| مفاجأة بأسعار الذهب الآن والجرام يبدأ بـ1500 جنيه

لا تقلل ضرر التدخين.. أكبر "كذبة" في تاريخ صناعة السجائر

ترودو: كندا سترسل الجيش للتعامل مع حرائق الغابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ