البيطري 84% والعلوم 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل إعلان النتيجة

ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، إعلان نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وكشف مصدر مسؤول عن المؤشرات الأولية لكليات تنسيق المرحلة الثانية ، حيث جاء تنسيق كلية الطب البيطري 84% ، بينما كلية العلوم 82.9% ، التجارة الحد الأدنى 64.9% ، بينما كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 79.2%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للأدبية .

تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

بينما بالنسبة لطلاب تنسيق الادبي يمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

كلية الآداب انتساب موجه جامعة الزقازيق: 265 درجة بنسبة 64.63%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة الفيوم: 261 درجة بنسبة 63.65%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنصورة: 270 درجة بنسبة 65.85%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم: 263 درجة بنسبة64.14%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنيا: 256 درجة بنسبة 62.43%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة الوادي الجديد: 257 درجة بنسبة 62.68%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة أسوان: 259 درجة بنسبة 63.17%.

كلية الآداب انتساب موجه جانعة أسيوط: 256 درجة بنسبة 62.43%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة بني سويف: 258 درجة بنسبة 62.92%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة بورسعيد: 263 درجة بنسبة 64.14%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة جنوب الوادي: 255 درجة بنسبة 62.19%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة دمنهور: 262 درجة بنسبة 63.90%.

كلية الآداب انستاب موجه جامعة دمياط: 261 درجة بنسبة 63.65%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة سوهاج: 255 درجة بنسبة 62.19%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة طنطا: 263 درجة بنسبة 64.14%.

كلية الآداب انتساب موجه جامعة كفر الشيخ: 261 درجة بنسبة 63.65%.

كلية الآداب جامعة أسيوط: 259 درجة بنسبة 63.17%.

كلية الآداب جامعة بني سويف: 263 درجة بنسبة 64.14%.

- كلية الآداب جامعة جنوب الوادي: 287 درجة بنسبة 62.68%.

كلية الآداب جامعة سوهاج: 258 درجة بنسبة 62.92%.

كلية الآداب وعلوم إنسانية جامعة السويس: 276 درجة بنسبة 67.31%.

كلية الآداب وعلوم إنسانية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 272 درجة بنسبة 66.34%.