نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط النتيجة

يتابع اليوم طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ تسجيل رغبات التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد وفقا لم أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

و كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ أنه من المقرر أن ينتهي تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ اليوم الساعة 7 مساء .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الكليات ٢٠٢٣ عن موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ لمعرفة الكليات المقرر أن يلتحقوا بها في أسرع وقت .

اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ من تنسيق الكليات ٢٠٢٣ للقبول بالجامعات و المعاهد المصرية خلال 72 ساعة من إغلاق التقدم للتنسيق الالكتروني .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ للقبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg