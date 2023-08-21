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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية عن كليات القمة المتاحة، وينتظرون بشغف معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وموعد الإعلان عنها. 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

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بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

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غلق التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023

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موعد انطلاق تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق 2023

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بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات في مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط

 

وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

كما يعلن مكتب التنسيق عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة.

 

 

عقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

 

 

 

 

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