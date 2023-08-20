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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية عن كليات القمة المتاحة، وينتظرون بشغف معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وموعد الإعلان عنها. 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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موعد انطلاق تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق 2023

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. احصل عليها

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هندسة وتجارة من 85%| بشرى سارة بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وهذا موعد انطلاقه

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

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قبل انتهائها.. ننشر مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد  20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

 

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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