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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات في مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية ، وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

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قبل انتهائها.. ننشر مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

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مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة 2023

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التعليم العالي: 315 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

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لو جايب فوق الـ80%.. كليات قمة هتلحقها في مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

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التعليم العالي في أسبوع| انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق 2023 .. وأيمن عاشور يبحث التعاون مع وفد جامعة تشاتشينج الصينية

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270 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

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قرار عاجل من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تفاصيل

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قبل انتهاؤها غدا ..آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

 

تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع  وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

ويمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

 

89%

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

365

حاسبات ومعلومات قنا علوم

365

طب بيطري المنصورة

365

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم

365

88.7%

طب بيطري سوهاج

364

88.53%

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

363

 

 

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