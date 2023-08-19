مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لعام 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2023.



وأوضحت أنه تقرر البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتي يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية،والتي تشمل ما يلي:-

• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

• يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الالكتروني:www.tansik.digital.gov.eg

• يتم حضور الطالب إلي المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلي نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخطوات التي يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الاساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- سيتم ارسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الالكتروني

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته، وأيضاً في التعرف علي نتيجة الترشيح.

5- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مواعيد الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات:

تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

• علي الطالب عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق ان يرفق معه المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة و جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

• سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

• يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية(أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

• يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• تنبيه هام لطلاب الدبلومة الأمريكية:- إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك في ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان E.S.T أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية):

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.