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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة، ويطلعوا إلى معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، وموعد الإعلان عنها. 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

 

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار  السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع  وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

 

 

ويمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

 

89%

 

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

365

 

حاسبات ومعلومات قنا علوم

365

طب بيطري المنصورة

365

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم

365

 

 

88.7%

 

طب بيطري سوهاج

364

 

 

88.53%

 

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

363

 

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

363

 

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