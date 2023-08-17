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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاجل| رصد قروش جديدة من هذا النوع في مصر..وعلوم البحار يوضح مدى خطورته..صور

ظهور قرش
ظهور قرش

أكد الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن ظهور القرش في البحار من دلائل حيوية ونشاط البيئة الموجودة حيث يوجد قرابة ال 44 نوع من انواع اسماك القرش .

 

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واضاف زكريا في تصريحات صحفية اليوم ان النوع الذي تم رصد قرش مساء امس الاول يوم الثلاثاء ليس سمكة واحدة وانما هو ثلاث سمكات صغيرة من نوع قرش الشعاب الرمادي grey reef shark وهو من الانواع المسالمة التي لا تهاجم الانسان ولكن لا يؤمن سلوكه في حاله شعوره بالخطر او التهديد.


واوضح رئيس علوم البحار ان هناك بروتوكول دولي يتم اتباعه في حالة ظهور اسماك القرش في اي منطقة وهو تعليق الانشطة البحرية سواء سباحة او غوص او صيد بالمنطقة كذلك اخلاء الشاطئ من السائحين والمواطنين كاجراء احترازي لمنع حدوث اية مواجهات او احتكاكات لحين الانتهاء من تقييم الوضع ورصد او التعرف على نوع السمكة ثم يتم بعدها - في حالة ثبوت عدم خطورة النوع - فتح الشواطئ بطريقة طبيعية وهو ما تم اليوم الخميس.


واضاف انه من المعروف ان سلوك اسماك القرش عامة غير متحكم فيه ويخضع لاسباب عديدة - خاصة في حالة شعور القرش بالخطر او التهديد. وقد ظرت اليوم الخميس بعض اسماك القرش الصغيرة في شباك احد الصيادين الهواة بمدينة الطور وهي من ذات النوع ولكن احجامها اصغر

ظهور قرش
ظهور قرش
علوم البحار والمصايد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

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