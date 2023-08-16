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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للدراسة للوصول لكليات القمة في الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” ، والذي انطلق اليوم لجميع الطلاب بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه أمس الاثنين ، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية ، عن الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

 

 

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فتح تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

 

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقديم سيكون بالنظام الإلكتروني المباشر لجميع الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.

 

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وجاءات الحدود الدنيا للالتحاق بكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 " جامعة سيناء بفرعيها - جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة شرق بورسعيد الأهلية - جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية:

 

الطب  ٧٥٪ 
طب الأسنان ٧٤٪
العلاج الطبيعي  ٧٣٪
الصيدلة  ٧٠٪
الطب البيطري ٦٦٪
الهندسة  ٦٥٪
علوم الحاسب  ٦٠٪

 

كليات تقبل من ٥٥٪:


- التكنولوجيا الحيوية
- تكنولوجيا العلوم الصحية
- العلوم الأساسية
- الفنون التطبيقية
- الإعلام
- اللغات والترجمة
- الاقتصاد والإدارة
- التربية
- العلوم الاجتماعية
- السياحة والفنادق
- الحقوق والقانون
- التمريض
- الآثار
- علوم سينمائية

 

وكانت قد أعلنت جامعة سيناء، فتح باب القبول لكليات الجامعة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحكومية، وكذلك الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بفرعيها في العريش والقنطرة، مع تقديم حزمة كبيرة من المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة سواء للمتفوقين أو بعض الفئات التي تواصل الجامعة منحها سنويا في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

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