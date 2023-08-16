أخبار التعليم.. للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات.. فرصة للالتحاق بكليات القمة لطلاب علمي رياضة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، على بدء اختبارات قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدرسة عين شمس للمتفوقين بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة اجتماعات وجه خلالها بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والفنون التطبيقية .

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ، قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الحيوانات والدواجن بقرية ادفا بمركز سوهاج، حيث تم فحص و علاج ٦٥٥ حالة مرضية من “أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب”، وذلك من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "جامعة قاردن سيتي" والكائن مقرها (4 ش إبراهيم شوقي المنطقة الأولى- مدينة نصر)، والتي تروج لنفسها بأنها تُمارس نشاطًا تعليميًّا في مجال الطب البشري، وطب الأسنان للطلاب العائدين من السودان، واستقطاب طلاب للدراسة بها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية .