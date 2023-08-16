بدء اختبارات قبول طلاب الوادي الجديد للالتحاق بمدرسة عين شمس للمتفوقين

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، على بدء اختبارات قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدرسة عين شمس للمتفوقين بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وقال إنه تم تجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللازمة لعقد الاختبارات وسط أجواء من الهدوء لسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.



وأشار إلى أن اختبارات القبول تضمنت مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي.