حفاظًا على المال العام|الحجز الإداري على 35 شركة متقاعسة في الوادي الجديد

انتهت وحدة الحجز الإداري بمحافظة الوادي الجديد من اتخاذ إجراءات الإخطار بالحجز الإداري لعدد 35 شركة متقاعسة، تمهيدًا لتنفيذ إجراءات الحجز، حفاظًا على المال العام.

وذكرت المحافظة فى بيان لها، أن إجراءات الحجز الإداري يأتي في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة وبعد منح عدد من المُهل للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.



وأكدت المحافظة على ضرورة قيام المستثمرين بالتوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد وجدولة المديونيات.