قرار عاجل من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح بـ بدء الدراسة في المدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا قبل المدارس الحكومية والخاصة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مسموح أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط لـ بدء الدراسة في المدارس الدولية بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري ، التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024



- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.



- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.



- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.



- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.



- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات