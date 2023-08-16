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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح بـ بدء الدراسة في المدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا قبل المدارس الحكومية والخاصة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مسموح أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية  بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط لـ بدء الدراسة في المدارس الدولية  بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري ، التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

 الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024


-  بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات

موعد بدء الدراسة بدء الدراسة المدارس المدارس الدولية التعليم

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