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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات كليات الآداب في تنسيق الجامعات 2023 .. بالأرقام

صدى البلد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل والفنون التطبيقية .

 

ويسجل الطلاب اليوم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وذلك بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

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تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات.. فرصة للالتحاق بكليات القمة لطلاب علمي رياضة

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ننشر المصروفات الخاصة بالجامعات الأهلية 2023 / 2024

وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن توافر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق، بكليات الآداب والتجارة ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية والطفولة المبكرة.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

وننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكليات الآداب كبديل لدراسة اللغة عن كليات الألسن:

 

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة الزقازيق: 265 درجة بنسبة 64.63%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة الفيوم: 261 درجة بنسبة 63.65%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنصورة: 270 درجة بنسبة 65.85%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم: 263 درجة بنسبة 64.14%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنيا: 256 درجة بنسبة 62.43%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة الوادي الجديد: 257 درجة بنسبة 62.68%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة أسوان: 259 درجة بنسبة 63.17%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة أسيوط: 256 درجة بنسبة 62.43%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة بني سويف: 258 درجة بنسبة 62.92%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة بورسعيد: 263 درجة بنسبة 64.14%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة جنوب الوادي: 255 درجة بنسبة 62.19%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة دمنهور: 262 درجة بنسبة 63.90%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة دمياط: 261 درجة بنسبة 63.65%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة سوهاج: 255 درجة بنسبة 62.19%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة طنطا: 263 درجة بنسبة 64.14%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة كفر الشيخ: 261 درجة بنسبة 63.65%.

تنسيق كلية الآداب جامعة أسيوط: 259 درجة بنسبة 63.17%.

تنسيق كلية الآداب جامعة بني سويف: 263 درجة بنسبة 64.14%.

تنسيق كلية الآداب جامعة جنوب الوادي: 287 درجة بنسبة 62.68%.

تنسيق كلية الآداب جامعة سوهاج: 258 درجة بنسبة 62.92%.

تنسيق كلية الآداب وعلوم إنسانية جامعة السويس: 276 درجة بنسبة 67.31%.

تنسيق كلية الآداب وعلوم إنسانية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 272 درجة بنسبة 66.34%. 

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