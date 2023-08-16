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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر المصروفات الخاصة بالجامعات الأهلية 2023 / 2024

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

بدأ أمس طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” ، والذي انطلق أمس لجميع الطلاب بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

 

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 2023 / 2024

 

وتأتي على رأس الجامعات الاكثر جذبا للطلاب  جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ، نظرا إلى انخفاض تنسيق الكليات بها، عن باقي الجامعات، لذا يبحث العديد من الطلاب عن الحدود الدنيا لكلياتها والمصروفات:

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

 

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024:

 


- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

 

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بأقل تنسيق.. ننشر مصروفات الكليات بجامعة الملك سلمان

 

شروط استمرار المنح الدراسية للطلاب

 

ويشترط استمرار الطالب في المنحة الدراسية عدة شروط أهمها  أن يستمر الطالب في تفوقه   الدراسي بالجامعة ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، لكي تستمر مجانية المنحة المقدمة للطلاب، وعندما يقل تقدير الطالب عن 3.80 تتوقف المنحة.

 

ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

جامعة المنصورة الجديدة الأهلية جامعة المنصورة الجديدة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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