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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بأقل تنسيق.. ننشر مصروفات الكليات بجامعة الملك سلمان

تنسيق جامعة الملك
تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية

بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” ، والذي انطلق اليوم لجميع الطلاب بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2023 / 2024

 

وتأتي على رأس الجامعات الاكثر جذبا للطلاب جامعة الملك سلمان الأهلية نظرا إلى انخفاض تنسيق الكليات بها، عن باقي الجامعات، لذا يبحث العديد من الطلاب عن الحدود الدنيا لكلياتها والمصروفات:

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وجاءت الحدود الدنيا للالتحاق بكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 “ جامعة الملك سلمان الدولية ” :

 

الطب  ٧٥٪ 
طب الأسنان ٧٤٪
العلاج الطبيعي  ٧٣٪
الصيدلة  ٧٠٪
الطب البيطري ٦٦٪
الهندسة  ٦٥٪
علوم الحاسب  ٦٠٪

 

كليات تقبل من ٥٥٪:


- التكنولوجيا الحيوية
- تكنولوجيا العلوم الصحية
- العلوم الأساسية
- الفنون التطبيقية
- الإعلام
- اللغات والترجمة
- الاقتصاد والإدارة
- التربية
- العلوم الاجتماعية
- السياحة والفنادق
- الحقوق والقانون
- التمريض
- الآثار
- علوم سينمائية

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية

 

مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية 2023 / 2024


- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب بشري 115.500 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب الأسنان 106.700 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية تمريض 31000 جنيه مصري.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب بيطري 660 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية صيدلة 93.500 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الفنون 49 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسومة على الترمين.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

 

 

 

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