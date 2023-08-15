فرصة للالتحاق بكليات القمة في تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. اعرف التفاصيل

بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” ، والذي انطلق اليوم لجميع الطلاب بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه أمس الاثنين، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية ، عن الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

الحدود الدنيا للكليات في تنسيق “ الجامعات الخاصة - الجامعات الأهلية الجديدة - جامعة النيل الأهلية - المصرية للتعلم الإلكتروني - الجامعة الفرنسية بالقاهرة - جامعة المنصورة الجديدة ”:

الطب ٨٠٪

طب الأسنان ٧٨٪

العلاج الطبيعي ٧٦٪

الصيدلة ٧٢٪

الطب البيطري ٦٨٪

الهندسة ٦٨٪

علوم الحاسب ٦٢٪

كليات تقبل من مجموع 55 %

التكنولوجيا الحيوية

تكنولوجيا العلوم الصحية

العلوم الأساسية

الفنون التطبيقية

الإعلام

اللغات والترجمة

الاقتصاد والإدارة

التربية

العلوم الاجتماعية

السياحة والفنادق

الحقوق والقانون

التمريض

الآثار

علوم سينمائية

بينما كانت قد أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بكلياتها المختلفة.

وأكدت الجامعة، ضرورة توافر عددًا من الشروط في الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

ويمكن التقدم للتسجيل بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.bue.edu.eg أو من خلال التقدم المباشر بمقر الجامعة بمدينة الشروق وسداد رسوم التسجيل المطلوبة، وأداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

وأشارت الجامعة البريطانية في مصر ، إلى أن الكليات المتاحة للعام الجامعي المقبل 2023/2024، هي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قيام طلاب الثانوية العامة دفعتي 2022/2023، بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية.