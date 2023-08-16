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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للالتحاق بكليات القمة في تنسيق الجامعات 2023 رياضة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل والفنون التطبيقية .

 

ويسجل الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وذلك بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

 

 

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تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية اليوم  الثلاثاء 15 أغسطس، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية 58.05% للأدبي. 

رابط تنسيق الكليات 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. وتابع الوزير: يتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

 

وقد بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” حيث يتوجة الطلاب لتنسيق الجامعات الخاصة للحاق بالكليات التي لم يحصلوا على فرصة بها في الجامعات الحكومية نظرا إلى أن تنسيق الجامعات خاصة منخفض عن الجامعات الحكومية ، والذي انطلق اليوم لجميع الطلاب بعد أن اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه أمس الاثنين ، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية ، عن الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

 

 

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فتح تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

 

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ، بداية من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقديم سيكون بالنظام الإلكتروني المباشر لجميع الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.

 

 

 

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