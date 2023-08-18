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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انتهاؤها غدا ..آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

يستمر طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات في التسجيل اليوم ، وذلك بعد أن أعلن الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

 

 

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تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات  لطلاب المرحلة الثانية يوم غد الثلاثاء 15 أغسطس.، بحد أدنى 60.98 % للضعبة العلمية 58.05% للأدبي. 

 

 

تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

 

تنسيق المرحلة الثانية 2023 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

 

أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن توافر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق، بكليات الآداب والتجارة ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية والطفولة المبكرة.

وكشف  وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل. 

تنسيق المرحلة الثانية 2023 تنسيق المرحلة الثانية المرحلة الثانية رابط تنسيق الكليات 2023 تنسيق الجامعات 2023

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