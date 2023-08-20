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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق 2023

تقليل الاغتراب 2023
تقليل الاغتراب 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

 

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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موعد تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2023 

ومن المقرر فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى والثانية خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 . 

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية،  بعد انتهاء المرحلة الثانية .

وأضاف المصدر لصدى البلد أنه ستعلن نتيجة تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى.

 

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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

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قبل انتهائها.. ننشر مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

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مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة 2023


 

رابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023 

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. 

 

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

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