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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. التسجيل عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ يوم غد الثلاثاء 15 أغسطس.، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية 58.05% للادبي .


رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

يتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg


خطوات التسجيل  بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

تعليمات هامة للتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ 

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة  من مراحل التنسيق .
سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.
 

الحد الأدنى للمرحلة الثانية  2023 

وكشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ان الحدود الدنيا بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢ بالقبول بالكليات و المعاهد تشمل بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية 58.05% للادبي .

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