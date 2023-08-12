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رئيس التحرير
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تعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الاولي ٢٠٢٣

تنسيق الجامعات 2023: عميد حاسبات حلوان : الذكاء الاصطناعي لغة المستقبل

الدكتور اسامة امام
الدكتور اسامة امام

يبحث طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن توقعات و تنسيق كليات الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ٢٠٢٣ و هل يتوفر اماكن فارغة بها بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، و إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولي ٢٠٢٣. و البرامج التي يمكن للمتقدمين لكليات الذكاء الاصطناعي ٢٠٢٣ الالتحاق بها .

وقد صرح الدكتور اسامة  امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ، أن تخصصات الذكاء الاصطناعي هي تخصصات المستقبل التي يتطلبها سوق العمل و هي ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ و أهاليهم ، حرصا علي إعداد علماء و عباقرة للمستقبل .

و تابع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بحلوان ان تخصصات الحاسبات و المعلومات و الذكاء الاصطناعي تعد من علوم المستقبل القادرة علي صناعة التنمية و تطوير المجتمعات لذا يجب علي الطلاب الاقبال عليها.

وقد أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات، حيث تعد هندسة البرمجيات واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور ، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، و تعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي أسامة إمام عميد كلية الحاسبات التخصصات الحديثة الثانوية العامة ٢٠٢٣ Jobs Education

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